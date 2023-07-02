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    Пожарные Рудного предотвратили гибель людей при возгорании в многоэтажке

    2 Июля 2023, 16:00

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Сообщение о пожаре в квартире на 5-ом этаже многоквартирного жилого дома в г. Рудный пришло 1 июля в 16:59, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    С помощью автолестницы был эвакуирован мужчина 1974 г.р., находившийся на балконе. Другого мужчину 1963 г.р. звено газодымозащитной службы обнаружило в соседней комнате, он находился в бессознательном состоянии. Пожарные эвакуировали его по лестничному маршу, охваченному густым едким дымом, применив спасательный мешок.

    11 человек и 9 единиц пожарной техники в 17:45 ликвидировали пожар.

    Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем (курение в постели).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Происшествия МЧС Пожар
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