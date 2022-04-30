Пожарные провели учение в крупном ТРЦ Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отработку организации и тактики тушения условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей провели спасательные службы Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, 29 апреля подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области провели пожарно-тактическое учение в крупном торгово-развлекательном центре.

Было задействовано 12 единиц техники и 80 сотрудников службы пожаротушения. Это подразделения гарнизона противопожарной службы города Тараза (пожарная часть №4, специализированные пожарные части №1 и №2), дежурная служба пожаротушения, оперативно-спасательный отряд и Центр медицины катастроф.

«Главная цель учений – практически отработать начальствующим и рядовым составом службы пожаротушения все вопросы организации и тактики тушения условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей, а также отработать взаимодействие с сотрудниками объекта», - отметили в ведомстве.

По тактическому замыслу учений, на объекте, где находятся сотни людей, возник пожар по причине взрыва газо-балонного оборудования, установленного в автомобиле, находящемся на подземной парковке объекта. В результате загорелись расположенные рядом автомобили, возникла угроза распространения пожара, угрожающего жизни посетителей и обслуживающего персонала.

На место происшествия по повышенному рангу вызова №2, согласно расписанию выездов, были направлены силы и средства гарнизона противопожарной службы города Тараза. На месте пожара для спасения людей и тушения пожара была организована работа штаба пожаротушения и созданы 2 боевых участка и 7 звеньев газодымозащитной службы. В результате разведки было спасено 5 человек.

«Задачи, поставленные перед подразделениями, были успешно выполнены, условный пожар ликвидирован. По итогам учения провели разбор с указанием замечаний и недостатков. Кроме того, с личным составом пожарных частей был произведен обход объекта для ознакомления с особенностями планировки здания», - отметили в группе по связям с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.