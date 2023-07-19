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    Пожарные предотвратили взрыв газовых и кислородных баллонов в Житикаре

    19 Июля 2023, 13:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в гараже в центральной части города по ул. Аксу Акына в городе Житикара Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Сообщение о возгорании поступило 17 июля в 19:32 на пульт 101. По приезду пожарных на огороженной территории из открытых ворот отдельно стоящего бетонного гаража ангарного типа шел дым. В работу включилось звено газодымозащитной службы в составе трех человек. В задымленном помещении гаража площадью более 200 кв.м открытым пламенем горели мебель, доски, канистра и электрические провода.

    Пожарные, рискуя своей жизнью, эвакуировали 2 газовых баллона объемом 50 литров и два 40-литровых кислородных баллона, предварительно охладив их.

    Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва баллонов и предотвратить беду.

    В 20:39 пожар на площади 60 кв.м полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники ПЧ-12 г. Житикары.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Происшествия МЧС Пожар
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