Пожарные предотвратили взрыв газовых и кислородных баллонов в Житикаре

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в гараже в центральной части города по ул. Аксу Акына в городе Житикара Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о возгорании поступило 17 июля в 19:32 на пульт 101. По приезду пожарных на огороженной территории из открытых ворот отдельно стоящего бетонного гаража ангарного типа шел дым. В работу включилось звено газодымозащитной службы в составе трех человек. В задымленном помещении гаража площадью более 200 кв.м открытым пламенем горели мебель, доски, канистра и электрические провода.

Пожарные, рискуя своей жизнью, эвакуировали 2 газовых баллона объемом 50 литров и два 40-литровых кислородных баллона, предварительно охладив их.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать взрыва баллонов и предотвратить беду.

В 20:39 пожар на площади 60 кв.м полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов. К тушению привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники ПЧ-12 г. Житикары.