Пожарные ликвидировали возгорание на рынке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные ликвидировали возгорание на рынке Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщалось, в 12:00 силы и средства ДЧС г.Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4. По прибытию огнеборцев обнаружено горение складов контейнерного типа. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров.

Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большим количеством автотранспорта и людей на территории рынка, пожар ликвидирован в 14:05. Жертв и пострадавших не допущено.На месте задействованы силы и средства ДЧС 74 человек личного состава и 20 единиц техники и других служб города.