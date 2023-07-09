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    Пожарные ликвидировали возгорание на рынке Алматы

    9 Июля 2023, 14:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные ликвидировали возгорание на рынке Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщалось, в 12:00 силы и средства ДЧС г.Алматы были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, 118/4. По прибытию огнеборцев обнаружено горение складов контейнерного типа. На месте развернут оперативный штаб, создано три участка тушения пожара - введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров.

    Несмотря на большую горючую загрузку складов с товарно-материальными ценностями, большим количеством автотранспорта и людей на территории рынка, пожар ликвидирован в 14:05. Жертв и пострадавших не допущено.На месте задействованы силы и средства ДЧС 74 человек личного состава и 20 единиц техники и других служб города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Происшествия МЧС Пожар
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