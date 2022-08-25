Пожарные лестницы для высоток в Петропавловске не приобрели из-за роста цен

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с приобретением высоких лестниц для служб пожаротушения Петропавловска. Острая необходимость в них появилась со строительством в городе 18-ти этажных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И без того дорогая техника в этом году еще выросла в цене. По словам Ю.Ильина, стоимость 90-метрового подъемника превышает 1 млрд тенге, 56-ти метрового – более 600 млн тенге.

«Поэтапно проводим переоснащение подразделений наших департаментов, служб пожаротушения. По поводу приобретения лестниц проговорили с акимом области. Он готов был поддержать лизинговую схему в этом году. Но с учетом экономический нестабильной ситуации, то ценообразование, которое мы закладывали на начало или конец года, неактуально. Цены к середине года выросли в два и более раз. Не гарантирую, что успеем приобрести в этом году. На следующий – посмотрим, возможно, будем рассматривать лизинговые схемы за счет местного бюджета», - сообщил Ю.Ильин.

Пока же при возникновении пожара в высотках вся надежда на эвакуационные мероприятия. Ю.Ильин подчеркнул, что они должны быть предусмотрены при проектировании домов. Незадымляемые лестницы, в первую очередь. Сотрудники газодымозащитной службы оснащены средствами защиты органов дыхания и смогут вывести людей в случае ЧС.

«Законодательно министерством внедрено обязательное оснащение системами пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения, контроля загазованности в жилых домах. Ранее такие нормы были предусмотрены только для зданий, жилых многоквартирных домов высотой 10 этажей и более», - добавил Ю.Ильин.

Первые 18-ти этажные дома в Петропавловске построили в 2020-м году. Уже в феврале этого года спасатели сообщали о том, что жильцы высоток срезают аварийные лестницы и закрывают люки.



