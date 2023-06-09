Пожарные еще из трех областей отправятся на тушение возгорания в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарные еще из трех областей отправятся на помощь в тушении возгорания в области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

С 18:00 в области Абай организовано два пункта эвакуации в Бородулихе, расположенные в зданиях школы имени Островского и колледжа. Эти центры могут вместить до 350 человек. В целях поддержания общественного порядка, направлены 43 сотрудника РОП и 13 единиц спецтехники.

Дополнительно для предотвращения распространение огня была проведена опашка улиц, прилегающих к лесной зоне, в том числе улицы Тәуелсіздік, микрорайона Южный и улйцы Пионерская. На месте пожара задействовано 786 специалистов из различных ведомств, 187 единиц техники и 9 вертолетов.

Сегодня утром, начиная с 5:35, было совершено 93 водных сброса с вертолетов общим объемом 263,5 тонны.

По распоряжению руководства МЧС, также направили дополнительные силы для борьбы с пожаром: ДЧС ВКО – 15 человек и 5 единиц техники, прибыли на место в 5:40. ДЧС Караганды – 29 человек и 6 единиц техники, выехали в 17:40 и прибыли в Бородулиху в 11:00. ДЧС Астаны – 68 человек и 12 единиц техники, выехали в 17:55 и прибыли в Каштакское лес-во в 10:35. ДЧС Астаны – 21 человек и 5 единиц техники, выехали в 21:48, прибыли в Семей в 9:20, и в 10:52 направился в сторону Бородулихи.

Министр по ЧС распорядился дополнительно отправить силы и средства МЧС из Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областей.

В городе Семее подготовили дополнительную колонну из 5 пожарных автоцистерн и вахтовку на случай осложнения обстановки. Планируется отправка дополнительных вертолетов Ми-8 из Астаны, Боралдая, Кызылорды и многоцелевой вертолёт Eurocopter EC145 из Кокшетау на место пожара. В связи с угрозой распространения пожара аким города Семея объявил о чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

Напомним, большой пожар произошел в Абайской области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы». В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.