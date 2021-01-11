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    Пожарного из Балхаша наградили медалью «Ерлігі үшін»

    11 Января 2021, 20:21

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – За проявленный героизм балхашского пожарного Рауана Майкотова указом Президента наградили медалью «Ерлігі үшін» («За мужество»). Торжественное вручение прошло в столице перед Новым годом. В родном Балхаше поступок земляка тоже оценили. Парня признали Патриотом года и вручили ему 100 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ».

    О Рауане Майкотове теперь знает весь Балхаш. Старший пожарный-спасатель СПЧ-5 вынес из горящей квартиры двоих детей.

    Когда случился пожар, Рауан Майкотов был в отпуске. Он шёл по делам и увидел толпу перед домом в микрорайоне Сатпаева. Из окна квартиры на третьем этаже валил густой дым. Первым делом сержант гражданской защиты убедился, что сигнал в пожарное подразделение поступил. Затем уточнил, есть ли в квартире люди. Соседи сообщили, что там находятся двое детей - трёх и шести лет.

    Пожарный поднялся на третий этаж через соседний подъезд. Хозяин квартиры впустил Рауана Майкотова на балкон. Удерживаясь одной рукой за перила, мужчина смог открыть окно и проникнуть в горящую квартиру. Испуганных детей молодой человек передал соседу на балкон. Прибывшие к тому времени пожарные приступили к тушению огня.

    «Я увидел двоих детей в углу комнаты. Времени думать совсем не было, автоматически выполнял инструкцию. Рад, что смог помочь», - вспоминает об этом дне Рауан Майкотов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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