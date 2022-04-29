Пожарно-тактические учения проводят в лесных хозяйствах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду активно проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС, в пятнадцати лесных хозяйствах проводятся пожарно-тактические учения и тренировки. Территория региона подвержена природным пожарам, в разные годы отдельные из них распространялись на большие площади. Этому способствуют различные природные факторы - скорость ветра, особенности травяного покрова, рельеф местности и другие. Такие пожары наносят ощутимый ущерб сельскохозяйственным угодьям, отвлекают на ликвидацию силы и средства противопожарной службы, оставляя без противопожарной защиты населенные пункты.

Поддержание в постоянной боевой готовности подразделений пожарных формирований является неотъемлемой составляющей в оперативности ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«28 апреля показательное пожарно-тактическое учение по тушению условного природного пожара проведено в степи вблизи села Карикорган Жуалынского района», - проинформировали в ведомстве.

В ходе учения отрабатывались взаимодействие сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, а также подготовка органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к пожароопасному периоду. Были задействованы силы и средства ДЧС, Жуалынского и Аккольского КГУ по охране лесов и животного мира, добровольные пожарные формирования Жетитобинского сельского округа, другие организации и учреждения, входящие в состав службы гражданской защиты Жуалынского района.

Участники тушения природного пожара отработали весь цикл маневрирования силами и средствами - от подачи сигнала диспетчеру, дежурным пожарно-наблюдательной вышки до создания оперативного штаба и тушения крупного лесостепного пожара. Аналогичные пожарно-тактические учения проводятся во всех районах Жамбылской области.

«Призываем жителей быть особо внимательными и осторожными в весенне-летний пожароопасный период, при посещении природных территорий. В условиях жаркой, сухой погоды в частном секторе, на предприятиях, в дачных поселках разведение костров и проведение пожароопасных работ запрещается. Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, для этого есть специально оборудованные урны. Водителям нельзя выбрасывать окурки и использованную стеклотару из окон автомобилей. Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости несовершеннолетних с огнем», - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Напомним, в 2021 году количество природных пожаров резко уменьшилось на территории Жамбылской области. Хотя в прежние годы возгорания в сельхозугодиях, лесных хозяйствах были настоящим бедствием. Изменению ситуации способствовала продуманная организация работы лесхозов. В 2019 году принята региональная программа улучшения машинно-технологической базы лесных хозяйств. Создано более 60 мобильных групп, организовано круглосуточное дежурство. За весь летний период зафиксирован лишь один значительный пожар в горной местности Рыскуловского района.