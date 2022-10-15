Пожарная опасность сохраняется в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В связи с устойчивой жаркой, сухой погодой в регионе спасатели ДЧС ВКО просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В регионе действуют третий и четвертый классы пожарной опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Третий класс действует в Улкен-Нарыне, город Риддере, Алтае, Катон-Карагайском районе, Маркаколе. Четвертый класс - в городе Усть-Каменогорске, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар.

Чтобы оперативно отслеживать загорания на первоначальной стадии спасатели ДЧС ВКО используют космомониторинг, данные которого предоставляется АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары». ТОО «Geosat» позволяет получать данные по термоточкам.

«На сегодняшний день с помощью космических технологий зафиксировано 658 термических точек, которые оперативно были отработаны пожарными подразделениями ДЧС ВКО и не дали огню распространиться дальше. В прошлые выходные огнеборцы ликвидировали 55 загораний травы и 21 пожар, основной процент которых связан с неосторожным обращением граждан с огнем и нарушением элементарных мер безопасности», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

ДЧС ВКО просит население в целях безопасности и предупреждения пожаров в районах, ограничить посещение гражданами лесной зоны. Ни в коем случае не поджигать траву. Не разводить костры в лесу. Разъясняйте детям об опасности игр с огнем и спичками. Проезжая вдоль обочин дорог не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков. На дачных участка:

- иметь первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель;

- при уборке территории дач вблизи домов разжигать огонь запрещено.

При обнаружении пожара сразу сообщайте по телефонам «101» и «112».

«За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. За нарушение статьи 336 к административно ответственности уже привлечено 11 нарушителей и 28 по статье 410», - напомнили в ДЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



