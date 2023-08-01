Пожар вспыхнул в Каркаралинском национальном парке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинском районе, в 10 км от города Каркаралинск, на территории Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание лесной подстилки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожар вспыхнул 31 июля в 14.32 часов и локализован в 16.15 часов. Площадь возгорания - 1,1 га.

В ликвидации пожара задействована группировка сил и средств департамента по ЧС, Каркаралинского государственного национального природного парка, добровольных противопожарных формирований, в/ч 52859 МЧС РК и «Казавиалесоохраны».

«К месту пожара прилетел вертолет Ми-8 со сливным устройством. Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью», - отметили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.