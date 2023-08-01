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    Пожар вспыхнул в Каркаралинском национальном парке

    1 Августа 2023, 20:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинском районе, в 10 км от города Каркаралинск, на территории Каркаралинского государственного национального природного парка произошло загорание лесной подстилки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пожар вспыхнул 31 июля в 14.32 часов и локализован в 16.15 часов. Площадь возгорания - 1,1 га.

    В ликвидации пожара задействована группировка сил и средств департамента по ЧС, Каркаралинского государственного национального природного парка, добровольных противопожарных формирований, в/ч 52859 МЧС РК и «Казавиалесоохраны».

    «К месту пожара прилетел вертолет Ми-8 со сливным устройством. Тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью», - отметили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Происшествия МЧС Пожар
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