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    Пожар вспыхнул в Баянаульском национальном парке

    14 Июля 2023, 17:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Возгорание сухой травы тушат в Баянаульском государственном национальном природном парке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов, 14 июля в 12:45 в Баянаульском районе, в 20 км от с. Кызылтау на территории РГУ «Баянаульский государственный национальный природный парк» (Долбинское лесничество, квартал 115, выдел 10,11,12) произошло загорание сухой травы на ориентировочной площади 30 га.

    В ходе аэровизуального облета на вертолете нацпарка установлено, что происходит загорание сухой травы на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка (Долбинское лесничество, кварталы 115, 117, 118), горит сухая трава и кустарники на площади 10 га.

    Угрозы населённым пантам и лесу нет. Распространение происходит в направлении степи. В ликвидации задействованы ДЧС (9 человек личного состава и 2 техсредства), 20 человек и 6 единиц техсредств личных хозяйств, 4 человек и 2 техсредства местных исполнительных органов, ДПФ (40 человек и 7 техсредств.).

    Дополнительно из Павлодара в 15:51 выехала колонна ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Происшествия МЧС Пожар
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