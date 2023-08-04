Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар вспыхнул на территории резервата «Семей орманы»

    4 Августа 2023, 18:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В подразделения МЧС по области Абай 4 августа 2023 года в 15:30 часов поступило сообщение о загорании на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», находящегося в ведении Министерства экологии и природных ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Для разведки и тушения с воздуха с применением водно-сливного устройства задействованы вертолеты Казавиаспас МЧС и Министерства обороны. В настоящее время количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляет порядка 130 человек и 25 единиц техники. Дополнительно формируются к высылке на место горения силы и средства из города Астана и Карагандинской области.

    Возгорание было обнаружено 4 августа в 14:39 в 7,8 кварталах Байдаулетского лесничества Долонского филиала, проинформировала пресс-служба Минэкологии. Как отметили в ведомстве, ориентировочная площадь пожара составляет 27 га. На данный момент распространение пожара остановлено, проводится дотушивание.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Пожар Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков
    Фальшивые талоны на топливо на 1 млн тенге продал аферист жителям области Абай
    Озвучен прогноз касательно тушения пожара на шахте «Казахстанская»
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области