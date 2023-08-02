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    Пожар вспыхнул из-за грозы в нацпарке «Буйратау» в Карагандинской области

    2 Августа 2023, 22:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Природный пожар, возникший из-за грозы, тушат в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    2 августа в 15:50 в Оскаровском районе в сельском округе Жансары предварительно в 3-х очагах из-за грозового разряда произошло загорание сухой травы, с последующим переходом на лесную площадь государственного национального природного парка «Буйратау».

    Пожар локализован в 19:10. Площадь пожара устанавливается. Всего в ликвидации задействованы 46 человек и 10 единиц техники подразделений ДЧС, государственного национального природного парка «Буйратау», воинской части 52859 МЧС РК и добровольных противопожарных формирований.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Происшествия МЧС Пожар
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