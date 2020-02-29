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    Пожар возле Лионского вокзала в Париже нарушил движение поездов

    29 Февраля 2020, 10:28

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Полиция сообщила о пожаре возле Лионского вокзала (Gare de Lyon) в Париже, эвакуированы пассажиры. Возгорание стало следствием бурных протестов против концерта конголезского певца, который должен был состояться неподалеку от вокзала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на France 24.

    В своем заявлении в Твиттере полиция призывала людей избегать место возгорания. Позже пожар был взят под контроль.

    Сообщается, что неизвестные подожгли мусорные баки и мотороллеры, в результате чего над центром города появилось густое облако черного дыма.

    Полиция в Твиттере также сообщила о «недопустимом насилии со стороны людей, нарушивших запрет на проведение акций протеста во время проведения концерта».

    Полиция опубликовала видеозапись, на которой видно, как участники акции протеста пытались заградить дороги, чтобы не дать пожарным добраться до очага возгорания.

    Сообщается также, что подземная часть вокзала была эвакуирована в качестве меры предосторожности. Движение поездов было нарушено.

    Полиция запретила проведение любых акций протеста у концертного зала AccorHotels Arena в Париже, недалеко от вокзала, где конголезский артист Фалли Ипупа должен был дать концерт.

    Конголезские эмигранты регулярно выступают против артистов из своей страны, которые выступают во Франции или Бельгии, обвиняя их в том, что они близки с бывшим президентом Демократической Республики Конго Жозефом Кабилой и его преемником Феликсом Чисекеди.

    В 2017 году концерт Фалли Ипупы был отменен полицией из-за риска «серьезных нарушений общественного порядка».

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Франция
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