Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар в зоне отдыха «Туран» в Меркенском районе Жамбылской области потушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщалось ранее, 20 мая в 21:56 в 14 км от села Мерке, на территории зоны отдыха «Туран» произошел пожар: огнем были охвачены четыре деревянных, расположенных рядом одноэтажных здания (административное здание, кафе и 2 гостевых дома). Общая площадь возгорания составила 400 кв.м. Пожар локализован 21 мая в 00:13.

Возгорание было ликвидировано в 01:25 силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области (37 сотрудников и 12 единиц техники). Время прибытия первого подразделения 22:16 (расстояние 14 км). Жертв и пострадавших нет.



