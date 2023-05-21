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    Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали

    21 Мая 2023, 02:17

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар в зоне отдыха «Туран» в Меркенском районе Жамбылской области потушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Как сообщалось ранее, 20 мая в 21:56 в 14 км от села Мерке, на территории зоны отдыха «Туран» произошел пожар: огнем были охвачены четыре деревянных, расположенных рядом одноэтажных здания (административное здание, кафе и 2 гостевых дома). Общая площадь возгорания составила 400 кв.м. Пожар локализован 21 мая в 00:13.

    Возгорание было ликвидировано в 01:25 силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области (37 сотрудников и 12 единиц техники). Время прибытия первого подразделения 22:16 (расстояние 14 км). Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия Пожар
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