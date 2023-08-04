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    Пожар в ЖК Алматы: сколько человек лечатся в больницах

    4 Августа 2023, 16:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всего в возгорании в микрорайоне «Аккент пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение двое взрослых и трое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двое взрослых находятся в отделении городской клинической больницы №7, состояние средней степени тяжести, стабильное. Трое детей получают лечение в Центре детской неотложной медицинской помощи. Состояние стабильное. Тяжелых детей в реанимации и на аппарате ИВЛ нет», - сообщили в управлении общественного здравоохранения.

    В управлении отметили, что при возгорании жилого комплекса в микрорайоне «Аккент» Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них - 5 бригад интенсивной терапии.

    Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

    Всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

    Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

    И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Пожар
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