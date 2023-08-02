Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар в ЖК «Аккент»: застройщик предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру

    2 Августа 2023, 16:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Застройщик жилого комплекса «Аккент», где накануне произошел пожар, на безвозмездной основе предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ayt Housing Complex», которая является застройщиком этого ЖК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кроме того, застройщик пообещал произвести восстановительные работы в доме, в котором произошло возгорание. Об этом гендиректор строительной компании «Ayt Housing Complex» Канат Ералиев сообщил в ходе встречи с жильцами ЖК «Аккент».

    «Мы по своей инициативе готовы взять расходы по восстановлению дома на себя», - сказал гендиректор.

    Отмечается, что ТОО «Ayt Housing Complex» является застройщиком ЖК. Многоквартирный жилой дом, 54 введен в эксплуатацию в 2017 году. До января 2020-го жилой комплекс пустовал, заказчиком и собственником данного дома не является ТОО «Ayt Housing Complex». Данный дом был заселен жителями только в 2020 году, но уже новым собственником дома.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшую с обрыва в Чарынском каньоне россиянку спасли в Алматинской области
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Имена погибших шахтеров назвали в «Арселор Миттал Темиртау»
    Вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию в 55 лет - Премьер
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области