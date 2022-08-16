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    Пожар в торговом центре в Ереване потушен: число погибших выросло до семи человек

    16 Августа 2022, 10:02

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - На территории ТЦ «Сурмалу», где в результате взрыва, по последним данным, погибли семь человек, более 20 человек пропали без вести и свыше 60 граждан пострадали, полностью прекращены работы по тушению пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    «Пожарные работы полностью прекращены, мы сосредоточены исключительно на поисково-спасательных работах. Иногда могут возникать новые пожары, но распространение огня сразу же предотвращается», - сказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Артюш Григорян.

    Он сообщил, что зарегистрировано 20 сообщений о пропавших без вести гражданах, 4 из которых - из Ирана.

    «Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают около 300 сотрудников МЧС, региональных подразделений, специальных спасательных формирований, городского поисково-спасательного отряда», - сказал он.

    Артюш Григорян сообщил, что обсуждается вопрос обезвреживания колонн здания, полуразрушенного в результате взрыва. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие часы. Замминистра ЧС упомянул, что есть опасность обвала.

    Как уточнил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям РА Айк Костанян на своей странице в Facebook, число жертв пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло семи.

    Напомним, взрыв в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел 14 августа.

    Фото:armenpress.am

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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