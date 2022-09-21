Пожар в техвагоне: пассажирам поезда «Астана-Петропавловск» вернут часть денег за билеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирам поезда «Астана-Петропавловск» вернут часть денег за билеты из-за пересадки. Они со станции Астана до станции Петропавловск были отправлены отдельным составом из стандартных вагонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пассажирам дополнительного поезда №901 сообщением «Астана-Петропавловск» будет осуществлен частичный возврат суммы от общей стоимости проездного документа», - сообщили в пресс-службе АО «НК «КТЖ».

Также АО «Пассажирские перевозки» обеспечил пассажиров поезда №901 сообщением «Астана-Петропавловск» в пути следования продуктами питания.

21 сентября в 04:27 пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке «Караганда-Астана» из-за загорания технического вагона. Видео появилось в сети.

В поезде находились 184 пассажира. Все они с перегона Мырза Шокай до станции Астана рассажены на поезд №3/4 Алматы-Астана-Нурлы жол (Тальго). А пассажиры, следовавшие до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск отправлены отдельным составом из стандартных вагонов (4 купейных вагона).



