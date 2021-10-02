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    Пожар в ТЦ в Нур-Султане: кому юридически принадлежит здание

    2 Октября 2021, 20:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здание торгового центра «Универсал», в котором сегодня произошел пожар, юридически принадлежит Jusan Bank. В пресс-службе Банка прокомментировали инцидент, передает МИА «Казинформ».

    «Здание торгового центра «Универсал» юридически принадлежит Jusan Bank, однако Банком не принято в административное управление и продолжает находиться в аренде и пользовании ТОО «Меридиан НС». В условиях затянувшихся судебных споров и разногласий между Банком, арендатором и прежним собственником здания, а также их отказом добровольно освободить занимаемое помещение, ряд вопросов по административному управлению зданием, включая взаимоотношения с арендаторами и пожарную безопасность, с момента перехода торгового центра в собственность банка остаются по сей день открытыми», - комментирует управляющий директор Jusan Bank Асхат Адылбеков. – К счастью, в пожаре удалось избежать жертв и эвакуировать людей, благодаря своевременным и оперативным действиям службы охраны, предоставленной торговому центру банком», - резюмировал Асхат Адылбеков.

    На текущий момент есть информация об одном пострадавшем, получившим травмы средней тяжести. Специалистам предстоит установить возможные причины возгорания, а также оценить ущерб, нанесенный собственнику здания и арендаторам торгового центра.

    Напомним, в столице в торговом центре «Астыкжан» загорелся мебельный салон на третьем этаже. По предварительным данным очаг возгорания возник в 9:40 и находился на третьем этаже в левом крыле здания, пожарные расчеты прибыли на место уже в 9:48. Общая площадь торгового центра составляет 14 029,4 квадратных метров, от пожара пострадало примерно 6 700 квадратных метров, включая 2 и 3 этажи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Астана Происшествия Пожар
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