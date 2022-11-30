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    Пожар в столичном ЖК «Қаһарман»: спасатели проходят психологическую реабилитацию

    30 Ноября 2022, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять пожарных-спасателей, участвовавших в ликвидации пожара в столичном ЖК «Қаһарман» проходят реабилитацию в Центре психологической подготовки МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Психологи проводят специализированные психотерапевтические сессии с реабилитационной целью после перенесенных стрессов и потери боевого товарища и друга, а также для защиты психического здоровья спасателей, что позволит спасателям снять психологическое напряжение и сформировать психоэмоциональный фон для выполнения поставленных задач столь опасной и ответственной профессии-спасатель.

    Центр психологической подготовки создан в 2021 году по инициативе министра по ЧС Юрия Ильина в целях совершенствования и повышения уровня психологической подготовки сотрудников МЧС. Уникальностью центра является инновационный подход к системе психологической подготовки сотрудников, применение новейших технологий: оперативный профайлинг, уникальные разработки в области нейрофизиологии когнитивной психологии, а также накопленные опытными психологами Центра практические техники в области экстремальной психологии.


    Психотерапевтические сеансы в течение 5-7 дней с применением специальной аппаратуры направлены также на проведение тренировок выносливости, быстроты реакций, оперативности мышления и тренировки психоэмоциональной устойчивости.

    На втором этапе психотерапевтические сеансы пройдут члены семей спасателей.

    В функции Центра также входит подготовка и определение кадрового потенциала, определение ресурсов сотрудников. За время существования Центра проведена работа с более чем 700 сотрудниками, проведено более 30 тренингов.

    Напомним, 20 ноября в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар Забикулин участвовал в спасении людей при пожаре в столичном ЖК «Қаһарман»16 ноября. Во время пожара пострадал и второй пожарный. По факту пожара в Астане проводится служебное расследование. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.
    Астана Происшествия МЧС
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