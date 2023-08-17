Пожар в шахте в Карагандинской области: о состоянии горняков рассказали медики

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что на данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска, передает МИА «Казинформ».

«Предварительный диагноз шахтеров - отравление угарным газом легкой степени тяжести. Еще двое находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз - отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

Судьба пяти горняков шахты «Казахстанская» пока остается неизвестной.