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    Пожар в шахте в Карагандинской области: о состоянии горняков рассказали медики

    17 Августа 2023, 14:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что на данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска, передает МИА «Казинформ».

    «Предварительный диагноз шахтеров - отравление угарным газом легкой степени тяжести. Еще двое находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз - отравление угарным газом тяжелой степени. Им оказывают медицинскую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

    Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    Судьба пяти горняков шахты «Казахстанская» пока остается неизвестной.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар Караганда
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