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    Пожар в районе Атырауской ТЭЦ ликвидировали

    7 Августа 2023, 20:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в районе Атырауской ТЭЦ, начавшийся сегодня в 14:00, полностью потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона. пожар в районе Атырауской ТЭЦ полностью потушен. Открытым огнем горела кровля здания общей площадью 50х30м, расположенного за основной территорией теплоэлектроцентрали. Большие клубы черного дыма, поднявшиеся в воздух, объясняются тем, что крыша здания была покрыта битумом. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников, 5 единиц техники ДЧС Атырауской области, а также 3 сотрудника и 1 единица техники ГУ «Центра медицины катастроф». Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

    Как ранее сообщалось, пожар тушат в районе Атырауской ТЭЦ.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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