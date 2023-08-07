Пожар в районе Атырауской ТЭЦ ликвидировали

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар в районе Атырауской ТЭЦ, начавшийся сегодня в 14:00, полностью потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона. пожар в районе Атырауской ТЭЦ полностью потушен. Открытым огнем горела кровля здания общей площадью 50х30м, расположенного за основной территорией теплоэлектроцентрали. Большие клубы черного дыма, поднявшиеся в воздух, объясняются тем, что крыша здания была покрыта битумом. В тушении пожара были задействованы 17 сотрудников, 5 единиц техники ДЧС Атырауской области, а также 3 сотрудника и 1 единица техники ГУ «Центра медицины катастроф». Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Как ранее сообщалось, пожар тушат в районе Атырауской ТЭЦ.