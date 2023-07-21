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    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области

    21 Июля 2023, 20:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения космомониторинга сотрудниками департамента по ЧС Атырауской области на территории государственного природного резервата «Акжайык» выявлен очаг возгорания в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для тушения возникшего возгорания на побережье Каспийского моря направлены сотрудники ГПР «Акжайык». После визуального осмотра к месту пожара могут быть направлены силы ДЧС Атырауской области. Уже сформирована группа спасателей департамента. В готовности находится и вертолет МИ-8 с водосливным устройством», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Информация о площади пожара будет сообщена дополнительно. Угрозы населенным пунктам нет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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