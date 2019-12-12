Пожар в Петропавловске: 11 человек эвакуировано, один погиб
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в двухэтажном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелась квартира на втором этаже. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление, открытым пламенем горели конструкции стен и потолочного перекрытия.
С места пожара удалось спасти 48-летнего мужчину. Его доставили в реанимацию 3-й городской больницы с ожогом лица 1-2 степени, обеих верхних конечностей, туловища и верхних дыхательных путей. Пострадало 25% тела. 71-летний хозяин дома погиб в огне. Его тело обнаружили пожарные.
Из дома пришлось эвакуировать 11 человек, в том числе одного ребенка. Пожарные вынесли три газовых баллона.
Предварительная причина пожара в квартире – короткое замыкание электропроводки.
С начала года в регионе в огне погибли 39 человек, травмы получили 28 человек. Удалось спасти 42 североказахстанца.
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