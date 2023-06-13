Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование касательно масштабного пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано 2 месяца», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Журналисты также спросили спикера, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-министра по ЧС Юрия Ильина.

«Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей», - добавил министр.