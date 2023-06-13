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    Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД

    13 Июня 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов прокомментировал расследование касательно масштабного пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Идет расследование, есть версия поджога. Дело принято в производство спецпрокуроров. Сотрудники МВД в этой группе, расследование посмотрим. Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия. На расследование дано 2 месяца», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

    Журналисты также спросили спикера, ведется ли отдельное дело или проверка в отношении экс-министра по ЧС Юрия Ильина.

    «Президентом дано поручение Генпрокурору, в рамках него будут проведена проверка. Сам факт пожара – это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди, поэтому в рамках уголовного дела будет проверка. Почему своевременно не принял меры, возможно, халатность. Невыполнение своих служебных обязанностей», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Происшествия Генпрокуратура МВД РК Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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