Пожар в области Абай: в Семей эвакуированы около 50 человек, из них 13 детей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По данным управления образования области Абай, в результате крупного природного пожара из трех сел Озерского сельского округа в город Семей эвакуировано около 50 человек, из них 13 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. В настоящее время все они размещены в безопасных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение Комитета по правам детей в Facebook.

Для детей и их родителей подготовили места в общежитиях колледжей. Люди обеспечены всем необходимым. С ними работают профессиональные психологи.

Сегодня для семей были организованы развлекательные мероприятия с посещением биологического центра, кинотеатров.

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские лагеря не пострадали.

Министерство просвещения РК находится на круглосуточной связи с управлением образования области Абай, отделами образования, уполномоченным по правам ребенка области Абай. Также на месте в эти дни работал представитель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Дальнейшее устройство детей находится на контроле Комитета, им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.