Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар в области Абай: в Семей эвакуированы около 50 человек, из них 13 детей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 10:41
Пожар в области Абай: в Семей эвакуированы около 50 человек, из них 13 детей Фото: пресс-служба акимата области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По данным управления образования области Абай, в результате крупного природного пожара из трех сел Озерского сельского округа в город Семей эвакуировано около 50 человек, из них 13 детей в возрасте от 1 года до 14 лет. В настоящее время все они размещены в безопасных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сообщение Комитета по правам детей в Facebook.

Для детей и их родителей подготовили места в общежитиях колледжей. Люди обеспечены всем необходимым. С ними работают профессиональные психологи.

Сегодня для семей были организованы развлекательные мероприятия с посещением биологического центра, кинотеатров.

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские лагеря не пострадали.

Министерство просвещения РК находится на круглосуточной связи с управлением образования области Абай, отделами образования, уполномоченным по правам ребенка области Абай. Также на месте в эти дни работал представитель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Дальнейшее устройство детей находится на контроле Комитета, им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.


МЧС   Пожар   Абайская область   Дети   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
По 100 тысяч получили обладатели знака «Алтын белгі» в Акмолинской области
Президенту Германии презентовали порт Курык
Президенту Германии презентовали порт Курык
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан