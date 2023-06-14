Пожар в области Абай: причины трагедии и какие уроки нужно извлечь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане произошла трагедия, погибло 14 человек в результате тушения пожара в резервате «Семей орманы». Кто в ответе за это бедствие и что нужно изменить, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

14 жизней…

8 июня в государственном лесном природном резервате «Семей-орманы» во время тушения пожара погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», включая руководителя Успенского лесничества Мейрамгуль Жиенбаеву.

Фото: akorda.kz

«Страшная трагедия в моем родном городе Семей… Лесной пожар унес жизни 14 человек, среди которых единственная девушка – Мейрамгуль. Она училась в университете с моей племянницей. Вместе проходили практику в «Семей орманы». Моя племянница вышла замуж и переехала в Астану. А Мира поехала работать в лесничество, выросла в должности до руководителя лесничества… И даже в тот страшный день Мира не стала дожидаться, пока подоспеет помощь. Она надеялась, что справятся сами с ребятами, со своей надежной командой… Мира последней вышла на связь и сообщила, что их окружил верховой пожар… Она любила лес и осталась в лесу навечно… Мейрамгуль совершила героический поступок», — написала Миргуль Джилкишинова в соцсети.

У женщины осталось двое детей. У остальных погибших также остались семьи, в некоторых отцы семейств были единственными кормильцами, в других дети остались сиротами.

Площадь пожара в области Абай составила порядка 60 тысяч га. Он все еще продолжается. 1,8 тысяч человек – пожарные, сотрудники лесоохраны, министерств обороны и внутренних дел – задействованы в его тушении. На месте работает около 360 единиц техники и 12 вертолетов. По последним данным площадь пожара удалось сократить до 43 тысяч га. Однако ввиду погодных условий – увеличивающейся температуры воздуха и порывистого ветра вероятность его распространения все еще сохраняется. Тем не менее пожарные прогнозируют локализовать и потушить пожар в течение нескольких дней.