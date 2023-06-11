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    Пожар в области Абай: на случай спасения пострадавших подготовлены бригады скорой помощи

    11 Июня 2023, 08:25

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай в условиях распространения пожара на территории лесного массива и чрезвычайной ситуации местного масштаба для оказания первой медицинской помощи организованы бригады скорой помощи, подготовлены резервные койки в стационарах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    По данным Управления здравоохранения региона, пациенты Центральной районной больницы из села Бородулиха эвакуированы в п. Жезкент и многопрофильный стационар БСМП г. Семей. Готовится эвакуация медицинской техники.

    Мужчина 39 лет, находившийся без сознания в результате отравления угарным газом, в состоянии средней степени тяжести доставлен в УПЦ города Семей и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В районе населенных пунктов, где наблюдается сильное задымление, население полностью эвакуировалось. В село Каштак из города Семей направлено две бригады скорой помощи, в эвакуационном пункте при гостинице Семей дежурит одна бригада СМП. Всех эвакуированных пациентов будут госпитализировать в медицинские учреждения города Семей, для этого развернуты дополнительные бригады СМП.

    В область Абай сегодня выехал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.

    В области в условиях ЧС имеется полная готовность к оказанию необходимой медицинской помощи всех уровней.

    Напомним, что в связи с угрозой распространения пожара, аким города Семей объявил о чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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