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    Пожар в области Абай локализован: сгорело приблизительно 910 га

    4 Июля 2023, 21:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным местных исполнительных органов, в Кокпектинском районе области Абай загорание камыша локализовано. Угрозы населенным пунктам не имеется. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-службу МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

    «Площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 га, в виду сильной задымленности площадь приблизительная. Тушение удалось произвести лишь в доступных местах подручными средствами. Также использовался метод встречного пала. В тушении приняли участие силы и средства ДЧС области Абай и МИО», - сообщили в пресс-службе МЧС.

    Ранее, 2 июля, около 11 часов дня в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло загорание камыша. Ориентировочная площадь возгорания тогда составляла 200 гектар.

    Еще один пожар тушат в Павлодарской области, где сегодня в 15.28 часов в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертіс-Орманы», произошло загорание сухих деревьев на общей площади 1,4 га.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Пожар Абайская область
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