Пожар в Наурзумском заповеднике продолжают тушить: есть пострадавший

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Наурзумского Государственного Природного Заповедника продолжается тушение пожара. От огня пострадал рабочий заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 09:50 произведен облет территории заповедника. По результатам облета открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется. Производится дотушевание отдельных задымленных участков и опашка земли на всех 3-х участках, где были обнаружены очаги пожара», - говорится в сообщении МЧС.

«Угрозы населенным пунктам нет. Жертв нет. От огня пострадал рабочий заповедника, 1966 г.р.. С диагнозом ожоги 1, 2 степени кистей рук и голеней ног на площади 30% он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести», - добавили в МЧС.

На месте пожара работают 202 человек, 55 единиц техники. Общая площадь пожара устанавливается.

Напомним, 21 августа сразу несколько очагов горения было обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области.