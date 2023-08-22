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    14:06, 22 Август 2023 | GMT +6

    Пожар в Наурзумском заповеднике продолжают тушить: есть пострадавший

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Наурзумского Государственного Природного Заповедника продолжается тушение пожара. От огня пострадал рабочий заповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
    «В 09:50 произведен облет территории заповедника. По результатам облета открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется. Производится дотушевание отдельных задымленных участков и опашка земли на всех 3-х участках, где были обнаружены очаги пожара», - говорится в сообщении МЧС.
    На месте пожара работают 202 человек, 55 единиц техники. Общая площадь пожара устанавливается.
    «Угрозы населенным пунктам нет. Жертв нет. От огня пострадал рабочий заповедника, 1966 г.р.. С диагнозом ожоги 1, 2 степени кистей рук и голеней ног на площади 30% он доставлен в хирургическое отделение ЦРБ Наурзумского района, состояние средней степени тяжести», - добавили в МЧС.

    Напомним, 21 августа сразу несколько очагов горения было обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области.


    Теги:
    Пожар Костанайская область МЧС Происшествия, ЧС для mail.ru
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