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    Пожар в многофункциональном здании вспыхнул в Алматы

    28 Июля 2023, 16:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горела кровля и обшивка многофункционального двухэтажного здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, 28 июля в 12:21 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в Наурызбайском районе по улице Жандосова, 11 А.

    «Силы и средства направили по повышенному номеру вызова. По прибытии через 6 минут первых расчетов обнаружено горение открытым пламенем кровли и обшивки многофункционального двухэтажного здания на общей площади 100 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на двухэтажный жилой дом. Пожар локализован в 12:37 и ликвидирован в 12:43. Несмотря на охватившее обшивку и оконные проемы пламя, пожарным удалось отстоять от огня помещения салона красоты, ателье на втором этаже, продуктового магазина на первом этаже», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Также не допущен переход огня на парикмахерскую и магазин «Хозяюшка» примыкающего здания. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео Пожар ДЧС
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