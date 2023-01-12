Пожар в многоэтажке тушат в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Абая напротив Центрального стадиона произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС, 12 января в 14:31 силы и средства ведомства были направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, проспект Абая, 89.

«Первые расчеты при приближении передавали о черном густом дыме. По прибытии через 5 минут обнаружено предварительно горение квартиры на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей, развернута работа штаба. Место вызова оцеплено сотрудниками полиции», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Также с северо-западной стороны развернута пожарная автолестница. Проводятся спасательные работы, принимаются все меры по недопущению перехода огня на кровлю. В ходе разведки и тушения пожара спасена женщина при помощи спасательного колпака. Ликвидация пожара контролируется при помощи системы видеомониторинга мест массового скопления людей.



Фото: пресс-служба ДЧС Алматы









