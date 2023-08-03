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    Пожар в многоэтажке Алматы: врачи сообщили о состоянии пострадавших

    3 Августа 2023, 12:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Алматы сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК «Аккент», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При возгорании пострадали 49 человек, двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7.

    «Состояние двоих пациентов стабильное, переведены из реанимации в отделение. Всю необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме», - отметили в пресс-службе УОЗ.

    В результате пожара 15 детей получили различные травмы. Девять из них находятся в центре детской неотложной медпомощи, шесть - в детской городской клинической больнице №2. Один из них поступил в отделение реанимации и интенсивной терапии.

    «Ребенок из реанимации переведен в отделение токсикологии. У остальных состояние улучшается. Троих пациентов планируем выписать завтра, еще троих при стабильности состояния в субботу», - добавили в ведомстве.

    Напомним, пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

    Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

    Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

    И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Пожар Врачи
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