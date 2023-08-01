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    Пожар в многоэтажке Алматы: детей выбрасывали из окон

    1 Августа 2023, 19:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В соцсетях распространяется видео, как в ходе пожара в 16-этажном жилом комплексе «Аккент» в Алматы жильцы выбрасывают детей из окон на постеленные внизу маты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что на месте задействованы 50 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 автолестницы. С верхлежащих этажей проводится эвакуация и спасение людей.

    «Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение пожара значительно осложнялось заставленными частными автомобилями. В 18:46 пожар был ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Как сообщалось ранее, 1 августа в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54.

    «По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома. Происходит горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. На месте пожара развернуты пожарные автолестницы, проводится спасение и эвакуация людей», - сообщили в ДЧС Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео Пожар
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