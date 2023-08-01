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    Пожар в многоэтажке Алматы: 31 человек доставлен в больницы

    1 Августа 2023, 19:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В стационары Алматы в результате пожара в многоэтажке в микрорайоне «Аккент» доставлены 31 человек, из них 16 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 18:30 часов 1 августа в стационары города в результате возгорания в микрорайоне «Аккент», 54 Алатауского района, доставлено 31 человек, из них 16 - дети. Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано. По состоянию здоровья пациентов будет сообщено дополнительно», - проинформировали в пресс-службе управления общественного здравоохранения города.

    Отметим, 1 августа в 17:10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома. В соцсетях распространяется видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты.

    Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. В 18:46 пожар был ликвидирован.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МЧС Пожар
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