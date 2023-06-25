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    Пожар в лесу в «Көлсай көлдері» потушили

    25 Июня 2023, 19:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали загорание в «Көлсай көлдері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «24 июня в «Көлсай көлдері» произошло возгорание низовой части леса на предварительной площади 0,08 га. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП «Көлсай көлдері», лесного хозяйства, пограничного отдела «Жаланаш», пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы, ветеринарного отдела», - сообщили в пресс-службе министерства.

    Как пояснили в МЧС РК, возгорание произошло в 07:53, локализовано в 11:45 и оперативно ликвидировано.

    Ранее сообщалось, что на территории Иле-Балхашского резервата горит сухостой на площади 150 га. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана МЧС Пожар ДЧС
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