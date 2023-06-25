Пожар в лесу в «Көлсай көлдері» потушили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали загорание в «Көлсай көлдері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«24 июня в «Көлсай көлдері» произошло возгорание низовой части леса на предварительной площади 0,08 га. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП «Көлсай көлдері», лесного хозяйства, пограничного отдела «Жаланаш», пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы, ветеринарного отдела», - сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в МЧС РК, возгорание произошло в 07:53, локализовано в 11:45 и оперативно ликвидировано.

Ранее сообщалось, что на территории Иле-Балхашского резервата горит сухостой на площади 150 га. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.