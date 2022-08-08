Пожар в лесу из-за грозы в ВКО: огонь локализован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня в 13 часов 45 минут объявлена локализация загорания травы, которое началось 5 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Огонь бушевал на участке Чикеев в Сарыбельском сельском округе, ориентировочно на площади 42 гектара. В тушении задействованы силы и средства местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО, Красногорского и Каындинского лесничеств, опорного пункта Сарыбель.

Напомним, по предварительной версии причиной загорания стала гроза.



