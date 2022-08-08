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    • Пожар в лесу из-за грозы в ВКО: огонь локализован

    8 Августа 2022 15:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сегодня в 13 часов 45 минут объявлена локализация загорания травы, которое началось 5 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Огонь бушевал на участке Чикеев в Сарыбельском сельском округе, ориентировочно на площади 42 гектара. В тушении задействованы силы и средства местных исполнительных органов, пожарных подразделений ДЧС ВКО, Красногорского и Каындинского лесничеств, опорного пункта Сарыбель.

    Напомним, по предварительной версии причиной загорания стала гроза.
    #Восточно-Казахстанская область #Происшествия #МЧС #Пожар
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