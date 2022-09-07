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    Пожар в лесной зоне Катон-Карагайского района ВКО продолжают тушить с 6 сентября

    7 Сентября 2022, 14:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – С 6 сентября продолжается тушение пожара в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    6 сентября в Катон-Карагайский районе, в 8-ми километрах от села Алтынбел, КГУ «Большенарымское лесное хозяйство», на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне произошло возгорание сухой травы, кустарника на предварительной площади 40 Га. Угрозы населенным пунктам нет.

    В ликвидации задействовано: более 60 человек и пять единиц техники сотрудников ДЧС ВКО, лесхоза, местных исполнительных органов, полицейских.

    Рано утром, 7 сентября, на помощь дополнительно направлены 30 сотрудников лесного хозяйства.

    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Пожар
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