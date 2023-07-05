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    Пожар в лесничестве в Павлодарской области ликвидирован

    5 Июля 2023, 21:09

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар, который вспыхнул во вторник, 4 июля, в лесничестве «Ертіс-Орманы» в Щербактинском районе на площади 1,4 га, ликвидирован. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Сегодня в 16.10 часов благодаря принятым мерам задействованных сил и средств загорание сухих деревьев в лесничестве «Ертіс-Орманы» в Щербактинском районе ликвидировано. Общая площадь составила 5,5 га. Предварительная причина пожара – грозовой разряд», - говорится в сообщении МЧС.

    Напомним, пожар произошел 4 июля в 15.28 часов в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертіс-Орманы», на общей площади 1,4 га. Благодаря слаженной работой пожарных и сотрудников лесхоза пожар удалось локализовать еще вчера в 18:05 часов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Происшествия Пожар
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