Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар в квартире произошёл из-за детской шалости в Павлодаре

    8 Ноября 2021, 13:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за пожара в квартире из дома эвакуировались 32 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 ноября, в 17-44, поступило сообщение о пожаре по улице Ломова, 135. В трёхкомнатной квартире, в спальной комнате, происходило горение мебели, домашних вещей площадью 4 квадратных метра», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе 7 детей. Спасатели с альпинистским снаряжением спустились с седьмого этажа на четвёртый, проникли в горевшую квартиру. Из людей там никого не оказалось. «Пожар ликвидирован в 18-41. Причина - детская шалость. Ущерб устанавливается», - добавили в ДЧС. На место происшествия выезжали 29 человек личного состава департамента на 8 машинах, центр медицины катастроф, служба «102». Жертв и пострадавших нет, подчеркнул источник. Фото ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия Паводок Общество Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медики рассказали о состоянии пострадавшего на Аксуском заводе ферросплавов пожарного
    Возгорание на НПЗ КазМунайГаза в Румынии ликвидировано
    Пожар произошел на заводе КазМунайГаза в Румынии
    Пожарный пострадал при тушении возгорания на Аксуском заводе ферросплавов
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане