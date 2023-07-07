Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пожар в Курчумском районе ВКО: распространение огня остановлено

    7 Июля 2023, 16:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжается тушение травы в горной местности Курчумского района Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    7 июля на мониторинг за ситуацией вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны. По результатам облета, площадь загорания составляет предварительно 20 га.

    На данный момент распространение огня остановлено, проводится дотушивание локальных дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет.

    В ликвидации задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, ДЧС ВКО и местных исполнительных органов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сухостой горел в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Около 50 тонн воды сбросили с вертолета при тушении пожара в горах ВКО
    Около 900 га составила площадь пожара в Шетском районе Карагандинской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице