Пожар в крупном миграционном центре Мексики: десятки жертв и раненых

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 37 человек погибли в результате пожара в миграционном центре в приграничном городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Власти города, который находится прямо рядом с границей с США, заявили сегодня утром, что пожар в офисе Национального миграционного института произошел после того, как сотрудники центра забрали с улиц города около 71 мигранта.

Власти не разглашают причину пожара, а также гражданство жертв.

По данным Washington Examiner, помимо жертв, десятки мигрантов получили серьезные ранения в результате пожара. Они находятся в местных больницах.

Пожар охватил здание миграционного центра ночью. На место инцидента сразу же прибыли местная полиция, сотрудники Национальной Гвардии и военные. Они помогали эвакуировать людей из охваченного огнем здания.

Причина возгорания устанавливается. Ожидается, что число погибших будет продолжать расти.

Сьюдад-Хуарес — самый густонаселенный город в мексиканском штате Чиуауа, расположенный к югу от Эль-Пасо, штат Техас. Город имеет плохую репутацию, так как по сути является центром для «перебрасывания» нелегальных иммигрантов и наркотиков в США.



