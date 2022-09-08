Пожар в Костанайской области не повлиял на сбор урожая - глава Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сельскохозяйственные посевы незначительно пострадали в результате пожара в Костанайской области. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время пожара в Костанайской области, если и были пострадавшие посевы, то они незначительны. Мы сейчас ждем окончательные результаты комиссии. Это не повлияет на продовольственную безопасность», - заявил журналистам Ербол Карашукеев после пленарного заседания Сената.

«Как в Костанайской области, так и по Казахстану в целом на сегодняшнее утро урожай уже собран на около 60% всех территорий, из них - 9 млн тонн пшеницы. Поэтому урожай собирается, потерь нет», - заявил глава Минсельхоза.

По последним данным , работы в очагах лесных пожаров в Костанайской области продолжаются.

Ранее министр по ЧС сообщил о локализации пожара в Костанайской области.

Площадь пожара составляет 43 тыс. га. Всего с начала пожара эвакуирован 2091 человек. В пунктах временного размещения в Аулиекольской средней школе находятся 16 человек, в Аулиекольской школе-интернате - 17 человек, из них 7 детей. Основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.