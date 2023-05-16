Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести

ВЕЛЛИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли, еще несколько пропали без вести в результате пожара в одном из хостелов в Новой Зеландии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Экстренные службы были вызваны в четырехэтажный хостел Loafers Lodge в Веллингтоне сразу после полуночи по местному времени.

Десятки постояльцев были спасены из здания, но полиция сообщила, что несколько человек числятся пропавшими без вести после пожара.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс предупредил, что число погибших может увеличиться.

Прибыв на место возгорания, пожарные обнаружили, что языки пламени объяли верхний этаж здания. К 04:00 часам к тушению было привлечено уже не менее 20 пожарных машин.

Командир округа пожарной и чрезвычайной помощи Ник Пайетт назвал пожар «худшим кошмаром Веллингтона».

Полиция предупредила, что не может уточнить количество погибших, пока не получит доступ к зданию.

Пожарным удалось спасти не менее пяти человек с крыши горящего здания. Еще один человек получил серьезные травмы после того, как спрыгнул с третьего этажа здания, спасаясь от огня, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Хипкинс воздал должное местным пожарным, «которые подвергали себя опасности, чтобы вывести людей из здания и потушить пожар», сообщает NZ Herald.

Причина возгорания неизвестна, но местные СМИ сообщают, что полиция выясняет, был ли пожар преднамеренным.



