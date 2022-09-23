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    Пожар в гостинице потушили в Атырау

    23 Сентября 2022, 23:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Пожар в гостинице «Зодиак», начавшийся в 15 часов по местному времени, потушен в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожар в гостинице был локализован и ликвидирован. В результате возгорания кровельного покрытия огонь распространился на верхний этаж. Общая площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Горели гостиничные номера, мебель, бытовая техника.

    Жертв и пострадавших нет. Люди самостоятельно покинули гостиницу. Причина пожара устанавливается. При тушении были задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области в составе 40 сотрудников, 9 единиц техники, негосударственной противопожарной службы - 8 сотрудников, 3 единицы техники, АО «Атырау су арнасы» - 2 единицы техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Как ранее сообщалось, пожар начался в гостинице «Zodiak», расположенной в центре города Атырау,

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Пожар Атырау
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