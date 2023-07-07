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    Пожар в горной местности в ВКО локализован

    7 Июля 2023, 18:42

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 7 июля загорание травы в горной местности в Курчумском районе локализовано в 17.00. Предварительная площадь загорания - 20 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

    «В ликвидации были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, службы пожаротушения ДЧС ВКО и местных исполнительных органов», - проинформировали в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Ранее сообщалось о том, что в Курчумском районе в Куйганском сельском округе ВКО произошло загорание травы в горной местности на предварительной площади 6 га. Горная местность и сильные порывы ветра, мгновенно распространили огонь на большую территорию. Днем 7 июля распространение огня было остановлено.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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