Пожар в горах в Жамбылской области локализовали

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На очаги возгорания осуществлено 18 сбросов воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 13:50 пожар в горной местности в Жамбылской области локализовали.

В горной местности на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» Меркенского района произошло возгорание сухой травы.

«С начала тушения авиацией Казавиалесохраны на очаги возгорания осуществлено 18 сбросов воды объемом около 27 тонн. Для тушения также задействован вертолет МЧС. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

Тушение продолжают силы и средства лесного хозяйства, Казавиалесохраны, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 270 человек, 36 единиц техники, авиация», - сообщили в пресс-службе ведомства.