Пожар в Экибастузе ликвидирован

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 26 июля в 13:24 в Экибастузе по ул. Кунаева 5 на АГЗС произошло горение 4-х резервуаров с газом, также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин «Феруза». Загорелась кровля на ориентировочной площади 200 кв. м., а также кровля водонапорной башни на площади 20 кв. м.

В 15:22 вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется. Локализован 15:00, ликвидирован 15:44. Причина происшествия устанавливается.

Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 м. Эвакуация жителей не проводилось.