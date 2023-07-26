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    Пожар в Экибастузе ликвидирован

    26 Июля 2023, 16:24

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 26 июля в 13:24 в Экибастузе по ул. Кунаева 5 на АГЗС произошло горение 4-х резервуаров с газом, также ориентировочно на месте находились 40 газовых баллонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Огонь перешел на рядом стоящий продуктовый магазин «Феруза». Загорелась кровля на ориентировочной площади 200 кв. м., а также кровля водонапорной башни на площади 20 кв. м.

    В 15:22 вблизи цистерны обнаружено тело молодого мужчины. Личность уточняется. Локализован 15:00, ликвидирован 15:44. Причина происшествия устанавливается.

    Частный сектор находится через дорогу на расстоянии более 100 м. Эвакуация жителей не проводилось.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    МЧС Пожар Экибастуз
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